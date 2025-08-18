Zprávy

Chtěla s herectvím seknout. „Toužila jsem si naposledy zahrát rusky,“ říká Malkina

Tým Spotlight Tým Spotlight
před 5 hodinami
Lilian Malkina se raduje z prestižního ocenění, kterého dosáhl snímek, v němž účinkovala. Herečka v pořadu Spotlight lituje, že už se nikdy nepodívá do svého milovaného Petrohradu kvůli tomu, že film má silné protiválečné vyznění.
Spotlight Aktuálně.cz - Lilian Malkina | Video: Tereza Engelová

Česká herečka estonského původu Lilian Malkina (87) se proslavila rolemi v ruském divadle i filmu. Po emigraci do Česka ji velmi pomohli otec a syn Svěrákovi, když ji nabídli roli v oscarovém Koljovi. Nyní se raduje z prestižního ocenění BAFTA za krátký film "Extremistka".

Malkina přemýšlela, že s herectvím skončí. "Chtěla jsem si jen naposledy zahrát v ruštině, cokoli, a zazvonil telefon," tvrdí, proč kývla na nabídku mladého ruského režiséra Alexandera Moločnikova, který emigroval po rozsáhlé invazi své země na Ukrajinu.

Malkina v rozhovoru také vzpomíná na to, jak si o ní Češi mysleli, že je Ruska, a pokřikovali na ni v obchodě, že přijela v roce 1968 na tancích. "Než lidi po filmu Kolja poznali, že nejsem Ruska, dost jsem trpěla," vypráví Malkina.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06 - 01:11  Co pro Malkinu znamená ocenění BAFTA za film "Extremistka"?

01:12 - 05:06  Jak vypadalo natáčení a co bylo motivací pro kývnutí na roli?

05:07 - 08:16  Jaký byl skutečný příběh postavy, kterou Malkina hrála? Jaké dopady měl ruský soud na životy postav?

10:31 - 12:56  Jak jako židovka prožívala antisemitismus v Sovětském svazu?

12:57 - 15:13  Jak se jí změnil život po emigraci do Československa v 90. letech? Jak se vyrovnala s jazykovou bariérou?

15:14 - 17:01  Jaké byly její vzpomínky na dětství v Estonsku a Rusku za druhé světové války? Proč byl její otec v gulagu?

17:02 - 20:15  Jak se dostala k filmu Kolja? A proč jí Svěrákovi změnili život?

22:16 - 26:33  Jaké je to být komičkou? A co jí dalo herectví?

 
Mohlo by vás zajímat

Zelenskyj může válku ukončit, řekl Trump. Krym má zůstat Rusku, Ukrajina mimo NATO

Zelenskyj může válku ukončit, řekl Trump. Krym má zůstat Rusku, Ukrajina mimo NATO

Rusové buší do životně důležité tepny. Ukrajinští veteráni ji nestihli pokrýt sítěmi

Rusové buší do životně důležité tepny. Ukrajinští veteráni ji nestihli pokrýt sítěmi
0:29

Po tropické středě se tento týden ochladí, víkend ale bude slunečný

Po tropické středě se tento týden ochladí, víkend ale bude slunečný

Kia Ceed končí, zůstávají poslední kusy. Miláček Čechů už má na Slovensku náhradu

Kia Ceed končí, zůstávají poslední kusy. Miláček Čechů už má na Slovensku náhradu
25 fotografií
Aktuálně.cz Obsah video Video Aktuálně.cz Liliana Malkina domácí

Právě se děje

Vojtěch Bednář

Komentář: Proč je třeba zničit povolenky

Aktualizováno před 30 minutami
Zelenskyj může válku ukončit, řekl Trump. Krym má zůstat Rusku, Ukrajina mimo NATO

ŽIVĚ
Zelenskyj může válku ukončit, řekl Trump. Krym má zůstat Rusku, Ukrajina mimo NATO

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 39 minutami
Ve věku 87 let zemřel britský herec Terence Stamp. Byl známý z filmů o Supermanovi

Ve věku 87 let zemřel britský herec Terence Stamp. Byl známý z filmů o Supermanovi

Londýnský rodák studoval jógu v Indii, byl několikrát nominován na Oscara a zahrál si například s Tomem Cruisem či s Mattem Damonem.
před 55 minutami
Rusové buší do životně důležité tepny. Ukrajinští veteráni ji nestihli pokrýt sítěmi
0:29

Rusové buší do životně důležité tepny. Ukrajinští veteráni ji nestihli pokrýt sítěmi

Do měst bezprostředně ohrožených ruskou agresí proudí těmito cestami zásoby a posily, aby obránci neuvázli ve smrtícím obklíčení.
před 1 hodinou
Zemřel slovenský herec a bavič Oldo Hlaváček. Bylo mu 91 let

Zemřel slovenský herec a bavič Oldo Hlaváček. Bylo mu 91 let

Proslavily ho televizní veselohry či role moderátora zábavních a soutěžních pořadů, jako například Vtipnější vyhrává.
před 2 hodinami
Velký příběh zlatých dvojčat. Chráním je před útěky do vyšší zóny, vypráví trenér

Velký příběh zlatých dvojčat. Chráním je před útěky do vyšší zóny, vypráví trenér

Dvojčata Michal a Nina Radovi jsou obrovskými nadějemi české atletiky. V obsáhlém rozhovoru je přibližuje jejich trenér Jiří Couf.
před 2 hodinami
Literatura do ucha. Sedm tipů na audioknihy, které stojí za to slyšet
Přehled

Literatura do ucha. Sedm tipů na audioknihy, které stojí za to slyšet

Podívejte se na náš výběr nových audioknih. Je libo historickou detektivku, biografický román, povídky ze Sudet nebo bestseller o lidské komunikaci?
Další zprávy