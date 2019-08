Voliči nás mají za kašpary. Sečtou nám to 17. listopadu, varují kritici v ČSSD

O další budoucnosti sociální demokracie rozhodne páteční zasedání předsednictva strany, které tvoří šest desítek lidí. Už teď je jasné, že někteří z nich budou po předsedovi strany Janu Hamáčkovi žádat, aby "zavelel" k odchodu z vlády s Andrejem Babišem (ANO). Hamáček oponuje, že k tomu není důvod. Kritici pokračování koaliční spolupráce však varují, že ani v příštích měsících nebude ČSSD těžit z vládnutí s ANO nic dobrého.

Předseda ČSSD Jan Hamáček sice "vyřešil" spor ohledně ministra kultury a sociální demokracie by měla podle jeho přání zůstat ve vládě, ale vyhráno ještě zcela nemá. Už teď je zřejmé, že na pátečním zasedání předsednictva strany zazní návrhy, aby ČSSD z vlády odešla a Hamáček rezignoval na post předsedy strany.

Mezi nejhlasitější kritiky bude patřit bývalý poslanec a ministr vnitra Milan Chovanec, který Aktuálně.cz potvrdil, že se pátečního jednání zúčastní. A bude navrhovat, aby strana odešla do opozice. "Už dávno jsem přesvědčený, že jsme do vlády neměli vůbec vstupovat, několikrát jsem to říkal a opět to zopakuji na pátečním předsednictvu," uvedl Chovanec. Argumentuje tím, že sociální demokraté spojením s trestně stíhaným premiérem a šéfem ANO Andrejem Babišem jen ztrácejí voliče.

"Lepší to rozhodně nebude, naopak to bude stále horší a horší. Pokud bude Andrej Babiš obžalovaný, pokud se potvrdí kritická zpráva auditorů Evropské komise, vždy to bude spojeno s tím, proč naše strana takového člověka podporuje. Nemluvě o letošním 17. listopadu, kdy bude určitě veřejnost mohutně protestovat proti tomu, že 30 let od pádu komunismu vládneme s podporou komunistů," vypočítává Chovanec.

S kritikou ale vystoupí i někteří současní poslanci ČSSD. Minimálně Václav Votava. Vadí mu, že by porušování ústavy ze strany prezidenta a postup premiéra zůstalo bez reakce ČSSD. "Pak už si může prezident a premiér dovolit cokoliv. Myslím, že to tak vnímá i podstatná část veřejnosti. Pro vstup do vlády jsem nebyl, hlasoval jsem pro odchod již na předsednictvu. A kam jsme dospěli nyní, mne v tom jen utvrzuje. Jak chceme dál pokračovat v koalici? Já tu možnost nevidím," říká poslanec.

Předseda ČSSD na Pardubicku Leoš Malina dodává, že je nakonec jedno, kdo bude za ČSSD ministrem kultury. Zásadní je, jak taškařice kolem tohoto postu zapůsobila na voliče. "Ať tam bude kdokoliv, nemyslím si, že to pomůže zvýšit preference sociální demokracie. Voliči nás považují za kašpary. Je mi z toho upřímně smutno," přiznal se Malina, který je dlouhodobě proti vládě s ANO.

Jak už avizovali v úterý, ostrá slova si na adresu vládní spolupráce i samotného šéfa ČSSD chystají na pátek sociální demokraté ze severu Čech. Krajské předsednictvo přijalo usnesení, podle kterého je "projekt účasti ČSSD v menšinové vládě neúspěšný". A neúspěšně si podle straníků z této části republiky počínal a počíná při vyjednávání i předseda Hamáček. Vyzvali ho proto k rezignaci.

"Nenaplnili jsme původní představu, která byla slibována, že díky vládnímu angažmá se sociální demokracii vrátí její důvěryhodnost, zvednou se preference a dokážeme prosadit naše věci. My je částečně prosazujeme, ale ten efekt prodává někdo jiný. To, že pan Babiš převzal většinu našeho programu, tak plno lidí vnímá tak, že různé věci jsou zásluhou pana Babiše," řekl Aktuálně.cz předseda ČSSD na Ústecku Miroslav Andrt.

Šmarda: Budeme muset snášet další Babišovy vrtochy

S pokračováním vládního angažmá nesouhlasí ani jeden z hlavních aktérů výměny v čele resortu kultury, a to místopředseda Michal Šmarda, který se v pondělí vzdal kandidatury na post ministra. Když se ho redakce Aktuálně.cz zeptala, co bude prosazovat na předsednictvu, původně odpověděl, že to prozradí až na tomto zasedání. Nakonec ale naznačil, co si o vládnutí s ANO myslí.

"Kdyby to bylo jenom na mně a já se rozhodoval jenom srdcem, tak bych řekl, že máme z vlády velmi rychle odejít," řekl Šmarda. Setrváním ve vládě podle něj ČSSD nepomůže sobě, ale Česku, protože nevznikne vláda ANO s SPD, komunisty nebo přeběhlíky. "Ale na druhé straně sami sebe odsuzujeme k tomu, že budeme muset v dalších měsících snášet další vrtochy a schválnosti Andreje Babiše," míní Šmarda.

Lidé ve vedení jsou závislí na vládnutí s ANO, stěžuje si Chovanec

Jak páteční jednání dopadne, nedokáže nikdo s jistotou předvídat. Jisté je, že předseda Hamáček bude hájit vládní angažmá a bude argumentovat především tím, že strana může takto prosazovat svůj program a dohlédnout na přerozdělení peněz ze státního rozpočtu tak, aby z nich mohli těžit mimo jiné potenciální voliči sociální demokracie.

Tento názor přitom budou určitě hájit i jeho spojenci, mezi nimiž jsou například členové vlivné pražské organizace sociální demokracie a jako vždy se bude moci Hamáček opřít také o svou početnou organizaci ve Středočeském kraji, kde sociální demokraté vládnou s hnutím ANO i v krajské koalici.

Předseda z Ústecka Miroslav Andrt uvedl, že bude důležité i to, co vlastně Hamáček před členy předsednictva v pátek řekne a jaký další postup navrhne. "Netuším, s čím tam předstoupí. Jestli nám řekne, že krize je zažehnána, všechno vyřešeno, mám nové jméno ministra a jedeme vesele dál močálem černým podle bílých skal, nebo jestli jsem si měl vyložit to, co mimo jiného sdělil Michal Šmarda, že přestože dal tipy na jiná jména ministrů, tak na druhou stranu vyzval, že bychom z vlády měli odejít," váhá Andrt.

To Milan Chovanec se kloní k názoru, že Hamáček prosadí svou a sociální demokraté budou dál pokrčovat ve vládě Andreje Babiše. Podle Chovance je takový výsledek jednání předsednictva očekávatelný proto, že jeho členové jsou na vládě s ANO závislí. "Stačí se podívat na složení předsednictva. Je tam řada členů, kteří získali místo díky tomu, že jsme šli do vlády s ANO. Kdybychom odešli, museli by skončit," tvrdí Chovanec.

Kromě dalšího směřování ČSSD bude muset Hamáček v pátek řešit také situaci v poslaneckém klubu. Poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna totiž dává dlouhodobě najevo, že se mu politika vedení strany nelíbí. Klub ale patrně neopustí, protože je příznivcem toho, aby ČSSD zůstala ve vládě s ANO. Ani Hamáček se podle svých slov neobává rozkolu v klubu. "Zatím jsme byli vždy jednotní. Nechce to na nás," odvětil novinářům, když se v úterý ptali na problémy v klubu.