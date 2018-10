Vulgarismy nás netěší, ale nemůžeme prezidenta ignorovat, říká Český rozhlas

Prezident Miloš Zeman během pondělního rozhovoru na stanici Radiožurnál opět porušil etický kodex. V průběhu dvaceti minut vyslovil několikrát vulgarismus. Český rozhlas v reakci pro Aktuálně.cz uvedl, že ho situace mrzí, ale rozhovory s prezidentem bude dál vysílat živě. Prezidentův slovník v úterý kritizoval i premiér Andrej Babiš.

Praha - Prezident vyslovil vulgarismy, když vysvětloval své důvody pro udělení několika státních vyznamenání. V té souvislosti hovořil o lidech, kteří bojují proti "ekonomickým zm**ům". Během pořadu mluvil také o "blbečcích", kteří se chlubí bojem proti komunismu.

"Nás tahle situace určitě netěší. Jsme přesvědčeni, že do veřejnoprávního vysílání vulgarismy nepatří. Mrzí nás to, už kvůli posluchačům," uvedl tiskový mluvčí Českého rozhlasu Jiří Hošna.

"Je pro nás ale důležité, že moderátor Jan Pokorný se při tom rozhovoru zachoval zcela podle kodexu a od těch výrazů se distancoval. Upozornil pana prezidenta, aby je nepoužíval," dodal mluvčí.

Podle zmíněného kodexu Českého rozhlasu by měl veřejnoprávní rozhlas dobře zvážit, koho do živého vysílání zve. Obsahuje totiž paragraf, podle kterého nemá do živého vysílání pustit člověka, u kterého je vysoká pravděpodobnost, že se bude chovat urážlivě a vulgárně.

A zkušenost s prezidentem má rozhlas takovou, že se hlava státu vulgaritám nevyhýbá. V roce 2014 vyřkl Zeman vulgární slova ve vysílání v souvislosti s názvem ruské skupiny Pussy Riot. Tehdy dokonce hrozila rozhlasu vysoká pokuta. Český rozhlas chtěl poté Hovory z Lán předtáčet, na to však Zeman odmítl přistoupit.

Kodex Českého rozhlasu Hlava III, článek 22 Živé vysílání 22.2 Pokud je to proveditelné, nepřipustí Český rozhlas k účasti na živém vysílání osobu, u které je důvodný předpoklad, že by se mohla chovat urážlivě, vulgárně nebo je pod vlivem alkoholu či omamných prostředků. 22.3 Pokud se v živém vysílání určitá osoba projevuje tak, že Český rozhlas nemůže dostát povinnostem uloženým zákonem nebo Kodexem, je průvodce (moderátor) živého vysílání oprávněn takovou osobu přerušit, resp. ji odebrat slovo. Jestliže chování nebo projev takové osoby vážně překročí únosnou míru, je povinností průvodce se od chování či výroků takové osoby jménem Českého rozhlasu distancovat.

Ani po poslední zkušenosti se však změna nechystá. Ostatně prezident by na předtáčení zřejmě ani tentokrát nepřistoupil. "Jako médium veřejné služby nemůžeme ignorovat prezidenta republiky. Počítáme s rozhovory i

nadále a doufáme, že se ta situace nebude opakovat," uvedl mluvčí.

Podle vyjádření tiskového mluvčího Rady ČRo Miroslava Dittricha neobdržela dosud rada žádnou stížnost na pondělní rozhovor se Zemanem, a proto se situací nejspíš zabývat nebude. Po zmíněném incidentu v roce 2014 rada pouze vyzvala, aby rozhlas respektoval vlastní kodex a dodržoval zásady.

Prezidenta kritizoval Babiš i Fiala

Za vulgarismy kritizovala prezidenta řada politiků. Naposledy v úterý premiér Andrej Babiš (ANO). Uvedl, že chápe, že při vyslovení jmen Viktora Koženého či Zdeňka Bakaly napadají hlavu státu různá slova. "Nicméně si myslím, že ta slova, co on použil, nejsou samozřejmě na veřejnosti vhodná," uvedl pro ČTK.

Vyjádření prezidenta kritizoval už v pondělí předseda strany ODS Petr Fiala. "Vulgární vyjadřování prezidenta republiky v přímém rozhlasovém vysílání je nevhodné a nepřijatelné. Možná nás to už nepřekvapí, ale zvyknout si na to nesmíme," prohlásil. Negativně se k Zemanovým slovům vyjádřil například i Petr Gazdík nebo Miroslav Kalousek.