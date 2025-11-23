Česko zaplavují nové syntetické drogy, lidé po nich umírají. Budou se víc sledovat

Zakázaných by nově mělo být 20 derivátů nového typu drogy, po jejímž požití dva lidé zemřeli. Vyplývá to z návrhu změny nařízení o seznamech návykových a psychoaktivních látek, který ve středu projedná vláda v demisi. Platit by mělo od 1. ledna 2026.
"Drogový trh nejen v České republice, ale i v celé Evropské unii neustále zaplavují nové syntetické drogy," píše MZd v důvodové zprávě. Jde podle něj o látky, které vznikají ve snaze vyhnout se už platným zákazům a omezením, není známo jejich jiné použití, například v chemickém průmyslu.
Účinnější než morfin
Nakládání s omamnými a psychotropními látkami na seznamu uvedeném v tomto nařízení zákon zakazuje s výjimkou vědy, výzkumu a v omezené míře léčby, nutné je povolení MZd.
Mezi zakázanými bude nově 19 derivátů opioidu nitazen a syntetický opioid spirochlorfin. Nitazeny jsou podle ministerstva až několikasetkrát silnější než morfin, některé účinnější než fentanyl. "Vzhledem k tomu, že se vyskytují na trhu zneužívaných látek poměrně krátkou dobu, nejsou u všech látek dostupné klinické studie popisující účinky na lidský organismus," uvedlo MZd.
Dopady jsou podle něj nepředvídatelné, a proto může snadno dojít k předávkování. Národní protidrogová centrála podle MZd eviduje tři případy těžkých intoxikací, z toho dva fatální, kdy byla další nově zakazovaná látka spirochlorfin mezi podezřelými látkami společně s nitazeny.
Hrozí úmrtí
Mezi zakázané látky MZd navrhuje zařadit syntetický kanabinoid ADB-BUTINACA, která má silnější a nepředvídatelnější účinky než THC. Podle Světové zdravotnické organizace je její užívání spojeno s vážnými předávkováními včetně úmrtí.
Mezi psychotropními látkami, které je možné za určitých podmínek užívat, bude nově psilocybin pro léčebné použití. Látka z hub lysohlávek se používá pro léčbu vážných duševních onemocnění nebo závislostí. Na seznamu bude také lék karisoprodol nebo látky HHC, THCP, THCH a THCB, pokud jsou obsažené v technickém konopí.
Mírnější podmínky budou platit také pro chemikálii gamabutyrolakton (GBL), která je na seznamu od letošního roku, protože byla často zneužívána na tanečních zábavách nebo v barech přimícháním do nápojů. Bude možné ji používat jako součást rozpouštědla nebo čisticího prostředku, například na odstraňování graffiti. Bude ale nutné zajistit, že nebude možné ji konzumovat nebo z čističů drogu snadno vyrobit.
Látky se budou zkoumat
Nařízení obsahuje také seznam zařazených psychoaktivních látek, tedy soupis substancí, které se na trhu objevily nově a je třeba je dál vědecky zkoumat. Jejich výroba či prodej bude zakázaná, dokud nebude rozhodnuto o jejich zákazu či povolení. Nově na seznam od ledna přibudou syntetické kanabinoidy 10-hydroxy-THC, 10-hydroxy-HHC, MDMB-PINACA a látka muscimol, která je hlavní psychoaktivní složkou muchomůrky červené a některých dalších hub.
"Při intoxikaci vyššími dávkami hrozí hluboký spánek až bezvědomí, křeče, dezorientace, paranoia, agresivita, v těžkých případech porucha dýchání, kóma," uvedlo MZd. Díky nabídce v e-shopech je podle něj látka lehce dostupná, ale její dopady na lidské zdraví jsou nejasné.