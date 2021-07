Češi v krvavé zemi. Sověti desítky českých vězňů při útoku nacistů raději zavraždili

Evropská komise nejpozději v pondělí dokončí hodnocení českého plánu obnovy, na jehož základě dostane Česko z mimořádného pandemického fondu přibližně 180 miliard korun. ČTK to v pátek sdělily zdroje z unijní exekutivy, podle nichž se předsedkyně komise Ursula von der Leyenová chystá v pondělí do Prahy, kde bude schválený plán prezentovat.

"Je to prakticky hotové, v pondělí to bude oficiální," sdělil jeden ze zdrojů ke schvalování české investiční strategie. Šéfka unijní exekutivy, která objíždí všechny země se schválenými plány a nyní je na návštěvě Irska, zamíří v pondělí do české metropole, kde by měla jednat s premiérem Andrejem Babišem.