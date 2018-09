Češi sbírají peníze pro zadržené na Rudém náměstí. Obrovské gesto, děkují Rusové

Nezisková organizace Post bellum rozběhla v pondělí veřejnou sbírku pro tři ruské aktivisty, které letos 25. srpna zadržela ruská policie na Rudém náměstí v Moskvě. Spolu s ostatními desítkami lidí si tam připomínali 50. výročí demonstrace osmi sovětských disidentů, kteří v centru ruské metropole v srpnu 1968 protestovali proti tehdejší okupaci Československa.

Praha/Moskva - Kolegium Paměti národa, tedy volné sdružení podporovatelů neziskové organizace Post Bellum, vyhlásilo v pondělí veřejnou sbírku na zaplacení pokuty třem Rusům, které tamní úřady zadržely letos 25. srpna na Rudém náměstí v Moskvě.

Veřejná sbírka "Za vaši a naši svobodu" Je umístěna na stránce www.prosvobodu.cz. Má vyjádřit solidaritu českých občanů se třemi Rusy (Leonidem Gozmanem, Annou Krasovickou a Sergejem Šarovem-Delone), zatčenými 25. 8. 2018 na Rudém náměstí v Moskvě a zaplatit jim soudní výlohy i pokutu. Peníze navíc pak organizátoři zašlou dalším ruským občanům pronásledovaným z politických důvodů.

Přišli si tam připomenout slavnou disidentskou demonstraci před 50 lety, během které osm sovětských občanů veřejně protestovalo proti okupaci Československa v srpnu 1968 vojsky Varšavské smlouvy.

Na letošním pamětním setkání v Moskvě se sešlo několik desítek lidí, policie zadržela tři z nich, kteří drželi v rukou transparenty a plakáty. Po výslechu a propuštění jim každému hrozí peněžitý trest ve výši 10-20 000 rublů (cca. 3 500-7 000 Kč).

"Týká se nás to. Ti lidé stáli na náměstí a pokojně vyjádřili svobodný názor. Připomínali si padesát let starou událost v Československu a statečnost oněch osmi statečných. Nemůžeme je v tom teď nechat," říká předseda Kolegia Paměti národa Jan Dobrovský.

"Nesmíme být slepí a hluší k tomu, co se děje kousek od nás, kde jsou za svobodný projev lidé zavíráni a pokutováni. Když jsem přebíral Cenu evropského občana pro Paměť národa, oslovil jsem v projevu některé české europoslance, kteří okamžitě ještě na místě slíbili podporu," dodává ředitel Post Bellum a zakladatel Paměti národa Mikuláš Kroupa.

"Je to samozřejmě velmi silné gesto. Všechny ty akce, spojené s demonstrací, jasně ukazují skutečnost, že jsme si velmi blízcí. A to je skvělé," reaguje v rozhovoru pro Aktuálně.cz na českou iniciativu jedna z ruských zadržených na Rudém náměstí Anna Krasovická (25).

Aktuálně.cz: Proč jste vlastně letos 25. srpna vyrazila na vzpomínkovou demonstraci na Rudé náměstí v Moskvě?

Anna Krasovická: Zaprvé určitě proto, že Nataša Gorbaněvská byla moje babička (Gorbaněvská byla jednou z účastnic původního protestu na Rudém náměstí 25. 8. 1968, zemřela v roce 2013 - pozn. red.). Mým otcem je její mladší syn Osip Gorbaněvský.

Mým dědečkem je navíc Pavel Litvinov (poslední ze tří žijících účastníků původního protestu na Rudém náměstí 25. 8.1968, jako jediný z nich byl letos i na demonstraci v Moskvě - pozn. red.). Takže přijít na Rudé náměstí byla rodinná záležitost, pro mě velmi důležitá.

Ale nešlo jenom o to. Myslím si, že šlo o velmi důležitý historický milník, který je potřeba připomínat. Takže i kdybych k té události necítila rodinné vazby, vyrazila bych určitě taky.

Když jste letos 25. srpna kolem poledne dorazila na Rudé náměstí v Moskvě, co se stalo?

Držela jsem nejdříve v rukou malý plakátek s nápisem "Za vaši i naši svobodu", kterého si ale pravděpodobně nikdo nevšiml. Pak jsem vytáhla druhý plakát se sloganem "Svobodu Sencovovi" (Oleh Sencov je ukrajinský režisér, vězněný v Rusku - pozn. red.), se kterým jsem tam stála relativně dlouho, možná deset minut. Pak ke mně přistoupil policista, vyžádal si moje dokumenty, následně mě zadržel a odvedl k výslechu.

Čím vám to zadržení objasnil?

Ničím. Prostě řekl: půjdete s námi.

Proč jste se nebránila?

Já vím, že nemá smysl se bránit, proto jsem šla.

Policisté vám alespoň později na služebně vysvětlili, proč vás zadrželi?

Ne, na místním oddělení policie se mnou jen sepsali protokol. V něm mě obvinili z nepovoleného individuálního protestu. Nic víc mi ale neobjasňovali.

Na Rudém náměstí bylo 25. 8. 2018 několik desítek lidí. Proč zatkli zrovna vás? Problém byl v plakátu?

Se mnou sebrali Leonida Gozmana (známý ruský opoziční politik - pozn. red.) a Sergeje Šarova-Deloneho (ruský lidskoprávní aktivista a příbuzný jednoho z účastníků historické demonstrace v Moskvě v srpnu 1968 Vadima Deloneho - pozn. red.), kteří se pokusili rozvinout velký plakát "Za vaši a naši svobodu". Ani ho nestačili ukázat a už je policie zadržela.

Jim policie něco konkrétnějšího vysvětlila?

Neptala jsem se jich přímo, ale myslím, že taky ne. Všem nám je dávno jasné, že pokud vyrazíte na Rudé náměstí a pokusíte se tam proti čemukoli s plakátem protestovat, hned vás seberou.

Zvykli jsme si, bohužel

A vám to přijde normální? V případě malé a klidné připomínky 50 let staré historické události…

Je to úplně nenormální a porušení základních lidských práv. Ale už jsme si na to bohužel zvykli. Pokud by na mém místě byl kdokoli nový, určitě by se policistů ptal, proč ho zadržují, vzpouzel se, dožadoval se bližšího vysvětlení atd. My ale víme, že to jen zkomplikuje situaci, a snažíme se reagovat klidně. V normální zemi by se ale něco takového určitě nestalo.

Váš letošní protest - stejně jako ten před 50 lety - nevyvolal ve většinové ruské společnosti žádnou, nebo jen velmi malou odezvu…

To záleží na úhlu pohledu. Na celostátní televizi to určitě neukážou, tam ale podobné věci nevysílali nikdy. Vláda televizi plně kontroluje. Ale v různých dalších médiích se o tu událost lidé zajímali. Vezměte taky v úvahu, že u nás lidi velmi často lidi zatýkají během nejrůznějších akcí a protestů, takže už jsou ta pozornost a zájem trochu roztříštěné.

Jakou pokutu vám nakonec ruské úřady udělily?

To není ještě jasné, rozhodne o tom soud až 19. září. Standardní výše pokuty se v našem případě pohybuje od 10-20 000 rublů (přibližně 3-7000 Kč, pozn. red.).

Oleh Sencov (42) Drží už více než sto dní hladovku a jeho tělo je podle příbuzných v katastrofálním stavu. Ve vězení na Sibiři sedí Oleh Sencov už čtyři roky. Ruská policie ho zatkla v roce 2014 na Krymském poloostrově za údajné organizování protiruských teroristických aktivit. Režisér byl ve vykonstruovaném procesu spolu s dalšími odpůrci ruské invaze Krymu odsouzen ke dvaceti letům vězení. Letos 14. května se rozhodl držet časově neomezenou protestní hladovku. Její ukončení podmiňuje tím, že Rusko propustí všech 64 ukrajinských politických vězňů držených v ruských věznicích.

Původně se měl soud konat hned v pondělí 27. srpna…

Nestihli údajně připravit všechny dokumenty. Ale podrobnosti nevím.

Co říkáte na skutečnost, že v Česku rozběhla peněžní sbírka na vaši podporu, která vám má pokutu pokrýt?

Je to samozřejmě velmi silné gesto. Všechny ty akce, spojené s demonstrací, jasně ukazují skutečnost, že jsme si velmi blízcí. A to je skvělé.

Důležité ale hlavně je, že si lidé pamatují události před 50 lety, že pro ně něco znamenají a taky že jsou schopní se dnes zastat třeba Oleha Sencova (více infobox), na jehož podporu jsem letos na Rudém náměstí protestovala. Kauza Sencov je nesmírně důležitá, málo se o ní mluví, přestože jde o obrovskou tragédii, která se odvíjí přímo před našima očima.

Proč je pro vás tak důležitá?

Jde o úplně jasné porušování zákonů i lidských práv. Kardinální průšvih, vůči kterému mnoho lidí stále mlčí. Podle mě je velmi důležité k tomu nemlčet.

