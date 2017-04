Čech dostal v Drážďanech 6,5 roku vězení, propašoval do Německa nejméně 41 kilo metamfetaminu

před 4 minutami

Na šest a půl roku do vězení poslal ve čtvrtek soud v Drážďanech 49letého Čecha původem z Teplic za pašování drog. Muž do Německa dopravil loni celkem nejméně 41 kilogramů metamfetaminu, sdělil mluvčí soudu Thomas Ziegler. Aleš B., který se k činu přiznal, pašoval při každém přejezdu hranice vždy kilogram nebo dva drogy, která je Německu známá jako crystal. Balíčky drogy během celkem zhruba tří desítek cest dopravil například do Lipska, Halle, Coswigu nebo Wittenbergu. Za propašování kilogramu drogy dostával 1000 eur (26 930 korun), za cestu s dvěma kilogramy 1500 eur (40 390 korun). Hodnotu drogy, kterou Čech do Německa propašoval, odhadují zdejší média na zhruba tři miliony eur.

Související články