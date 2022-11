Domácnosti, ústav a škola jsou v Rokytnici bez tepla, radnice se nedohodla

Část obyvatel Rokytnice v Orlických horách na Rychnovsku je od soboty bez tepla a teplé vody. Dodávky zastavila firma Ekoenergy Moravia. Zastavení dodávek tepla se týká tří kotelen, uvedla radnice v prohlášení s tím, že usiluje o jednání s dodavatelem o obnovení dodávek.

Bez tepla se ocitly bytové domy v lokalitách Dolní Sídliště a sídliště U Nádraží a také základní škola a krajem vlastněný ústav sociální péče Domov na Stříbrném vrchu. Na odstavení dodávek tepla upozornil server tn.cz.

Město a firma vedou spor o cenu tepla. Firma teplo v dvoutisícové Rokytnici vyrábí od počátku roku 2017 na svém zařízení, které má v objektech města na základě desetiletého kontraktu. Prostřednictvím rozvodů městské společnosti Centep se teplo dostává ke konečným spotřebitelům. Dne 6. října však městská rada rozhodla o odstoupení od smlouvy s firmou Ekoenergy Moravia.

Ředitel společnosti Ekoenergy Moravia Luděk Koch řekl, že firma od města dostala 21. října jednostrannou okamžitou výpověď kontraktu a dosud topila z dobré vůle. "Nelze pokračovat v dodávkách, když nám město vypovědělo smlouvu," řekl Koch.

V minulých dnech se podle něj vedla jednání o odkupu kotelen městem s tím, že by firma ještě topila do konce května 2023. Ústní dohoda spočívala v odsouhlasení ceny za dodávky tepla i za následný odkup kotelen. Od města však firma podle Kocha v pátek dostala jinou nabídku, kterou nemoha přijmout. "Když řeknou, že smlouva bude v duchu toho, co jsme se dohodli, jsme připraveni to okamžitě zapnout," řekl Koch.

Firma v prohlášení uvedla, že v minulých dnech s radnicí jednala o podmínkách pokračování dodávek.

Nyní je podle něj na vedení města, aby situaci řešilo, firma je podle něj připravena k jednáním. Pro případné obnovení a pokračování dodávek firma žádá podle Kocha zaplatit navíc jen to, o co se jí zdražily pelety používané jako palivo. Koch odmítl tvrzení, že si firma lidi v Rokytnici vzala jako rukojmí. "Lidi si jako rukojmí vzalo vedení města," řekl. Radnice ve středu označila stanovisko firmy za diktát s řešením výhodným pouze pro ni.

Dodávky tepla pro asi 400 domácností firma zastavila na dva dny už ve druhé polovině srpna. Radnici to podle tehdejšího starosty Petra Hudouska zdůvodnila požadavkem na vyšší cenu tepla kvůli růstu cen pelet. Dodávky firma v srpnu sama obnovila. Tehdy uvedla, že cena paliva proti lednu vzrostla dvojnásobně na 13 700 korun za tunu pelet.

Radnice v srpnu uvedla, že město v souvislosti se zvýšením ceny suroviny reagovalo a v rámci zákonných možností uzavřelo dodatek smlouvy o dodávce tepla a zvýšení ceny o 40 procent. Na další zvýšení ceny město podle vyjádření tehdejšího starosty přistoupit nemohlo, aby neporušilo soutěžní právo. Desetiletý kontrakt podle něj počítal se zvyšováním ceny tepla o inflaci.