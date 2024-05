Celé to směřuje k jednomu cíli. Analytik definoval "ruské minimum" na Ukrajině

Ukrajina ztratila iniciativu na všech úsecích fronty, nyní musí stabilizovat současnou situaci a bránit se. "V budoucnu, za rok nebo dva, by se o nějakou větší ofenzivu pokusit mohla," myslí si bezpečnostní analytik Michal Smetana v rozhovoru pro pořad Spotlight News.

"Byla by chyba si myslet, že mají Rusové jen jeden cíl." Bezpečnostní analytik Smetana hovořil o záměrech agresora. | Video: Oldřich Neumann

Ruský agresor, kterému se za cenu mnoha obětí daří pomalu postupovat Ukrajinou, nemá pouze jeden cíl. "Byla by chyba si to myslet," tvrdí analytik z Institutu mezinárodních studií FSV UK. Podle něj je minimálním cílem Rusů dobýt celé oblasti Donbasu. "Tedy Doněcké a Luhanské (pozn. red. samozvané) republiky v jejich administrativních hranicích. Bylo to pro ně obrovské propagandistické vítězství," myslí si Smetana.

Pohled na válečnou mapu ukazuje postup agresora severozápadně od města Adijivka, západně od Bachmutu na město Časiv Jar. Rusové se podle bezpečnostního analytika chtějí minimálně dostat k městům jako Slavjansk a Kramatorsk. V posledních dnech přitom Rusové zintenzivnili útoky také na Charkovskou oblast. O aktuálním stavu na frontě informujeme v on-line reportáži.

"Myslí si úplně někdo, že by se Rusko nutně chtělo zastavit, pokud se mu bude dařit?," klade si řečnickou otázku Smetana a hned si odpovídá: "Spíše ne… Tohle je možná nějaké ruské minimum. Přehodnocení cíle se může dynamicky změnit na základě toho, jak se Rusům bude dařit."

Podívejte se na celý rozhovor s analytikem Michalem Smetanou mimo jiné o vojenské přehlídce v Moskvě (10. 5. 2024)