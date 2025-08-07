Britská ministryně končí. Mluvila o ochraně nájemníků, ale sama se jich zbavovala

Podle zjištění serveru The i Paper čtyři nájemníci v nemovitosti vlastněné Aliovou obdrželi v listopadu e-mail s informací, že jim za několik měsíců neobnoví smlouvu. Krátce poté, co nájemníci objekt opustili, ho Aliová nabízela k pronájmu za 4000 liber (zhruba 114 000 korun) měsíčně, tedy o 700 liber více než do té doby.
Členka labouristické strany Aliová v dopise britskému premiérovi Keiru Starmerovi uvedla, že dodržovala všechny příslušné právní požadavky. Doplnila ale, že její pokračování ve funkci by odvádělo pozornost od práce vlády.
Člen konzervativců Kevin Hollinrake podle serveru BBC ještě před oznámením rezignace obvinil Aliovou z ohromujícího pokrytectví. Připomněl, že bývalá ministryně ve své funkci opakovaně hovořila o ochraně nájemníků před zneužíváním. "Nemůžete říkat takové věci a pak se jako majitel domu chovat opačně," řekl.