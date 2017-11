Britská "královna pokeru" zahynula cestou na turnaj do Rozvadova při autonehodě u Plzně

před 6 minutami

Dvaačtyřicetiletá Emma Fryerová podle listu The Sun jela do Rozvadova na karetní turnaj. Řidič auta vjel na plochu kruhové objezdu a narazil do sloupu trolejového vedení. Skončil v nemocnici, zatímco Fryerová svým zraněním minulý týden podlehla.

Londýn - Britská "královna pokeru" zahynula podle britského tisku při automobilové nehodě 5. listopadu v Plzni. Dvaačtyřicetiletá Emma Fryerová podle listu The Sun jela do Rozvadova na karetní turnaj, který byl součástí série World Series of Poker Europe a skončil v noci na sobotu. Rozvadov zažil největší turnaj pokeru za hranicemi Las Vegas. Multimilionáře udělal i ze dvou Čechů číst článek Při nehodě vjel vůz Opel Corsa, za jehož volantem seděl přítel hráčky, na travnatou plochu kruhového objezdu a narazil do sloupu trolejového vedení. Již v den nehody bylo z dostupných informací jasné, že řidič, nyní podezřelý z usmrcení z nedbalosti, se při nehodě zranil a skončil v nemocnici, zatímco spolujezdkyně utrpěla smrtelná zranění. Navigace neupozornila na kruhový objezd Nehoda se stala po třetí ráno na přivaděči silnice I/26 ve směru od Slukova. Podle britského tisku řidič patrně sledoval pokyny satelitní navigace, která ale neupozornila na kruhový objezd. Britské listy The Sun a Daily Maily v sobotu informovaly, že obětí je Emma Fryerová, matka dvou dcer. Žena, která si už pokerem vydělala údajně 75 tisíc liber (2,2 milionu korun), se chtěla stát hráčkou pokeru na plný úvazek, informoval The Sun. Tenisová legenda Boris Becker je v Rozvadově. V kasinu se snaží pokerem vydělat na své obří dluhy číst článek Sestra "královny pokeru", dvaatřicetiletá Liz Carterová, tvrdí, že řidič se nedopustil žádné chyby. "Byla to jen tragická nehoda," řekla deníku The Sun. Emma Fryerová hrála poker léta jako amatérka. V posledních několika měsících však slavila úspěchy na velkých turnajích v Nottinghamu a Sheffieldu a podle The Sun už měla zajištěného sponzora, který by jí umožnil věnovat se karetní hře profesionálně a dát výpověď u společnosti Bet365. Její tělo má být transportováno z Česka do domovského Alsageru příští týden.

