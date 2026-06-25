Miliony Čechů mají staré penzijko. Vyplatí se ho ještě držet?

Penzijní připojištění si v minulosti založily miliony Čechů. Mnozí na něj dodnes pravidelně posílají peníze, inkasují státní příspěvek a mají pocit, že pro svůj důchod dělají maximum. Jenže od té doby se změnily nejen trhy a možnosti investování, ale i samotné penzijní produkty. Řešení, které dávalo smysl před patnácti lety, dnes nemusí pracovat stejně efektivně.
Pokud vám je mezi 35 a 55 lety, máte před sebou ještě dost času na to, aby vaše úspory rostly rychleji. A právě v této fázi života může mít správně nastavená strategie větší význam, než si většina lidí uvědomuje.
Když jistota znamená pomalejší růst
Staré penzijní připojištění, takzvaný transformovaný fond, má jednu velkou výhodu: garantuje, že hodnota úspor neklesne do záporných čísel. Aby však penzijní společnosti tuto garanci splnily, musí investovat velmi opatrně.
Výsledkem bývá nižší zhodnocení. To sice chrání naspořené peníze před výkyvy na trzích, zároveň ale omezuje jejich potenciál růstu. A právě dlouhodobý růst je při spoření na důchod jedním z nejdůležitějších faktorů.
Dnes už přitom existuje možnost vybrat si strategii podle toho, kolik času vám do důchodu zbývá a jaký vztah máte k investičnímu riziku.
Jak velký může být rozdíl?
Na rozdíl od starého penzijního připojištění nabízí doplňkové penzijní spoření možnost zvolit si investiční strategii podle věku, investičního horizontu i vztahu k riziku. K dispozici jsou konzervativní, vyvážené i dynamické fondy.
Zatímco konzervativní strategie klade důraz na stabilitu, dynamická se více zaměřuje na dlouhodobý růst a využívá vyšší podíl akciových investic. „Zlatý střed“ pak představuje vyvážená strategie, část prostředků je investovaná opatrně, část dynamičtěji.
K 1. červnu 2026 dosáhl Konzervativní fond NN za posledních pět let průměrného ročního zhodnocení 2,9 procenta. Vyvážený fond ve stejném období vydělal v průměru 5,45 procenta ročně a Růstový fond 14,04 procenta ročně.
Za posledních dvanáct měsíců pak činilo zhodnocení jednotlivých fondů 2,06; 9,6 a 24,98 procenta.
Minulá výkonnost samozřejmě není zárukou budoucích výnosů. Ukazuje ale, že zvolená strategie může mít na výslednou výši úspor výrazný vliv.
Nemusíte převádět všechno najednou
Mnoho lidí od změny odrazuje obava, že budou muset opustit jistotu starého penzijka. Ve skutečnosti ale existují i flexibilnější řešení.
Například klienti NN Penzijní společnosti, které Doplňkové penzijní spoření nedávno získalo druhé místo v soutěži Finparáda (Finanční produkt roku), mohou ponechat již naspořené prostředky v transformovaném fondu se zachovanou garancí nezáporného zhodnocení a současně si založit doplňkové penzijní spoření, do kterého budou směřovat nové příspěvky, a to jak vlastní, zaměstnavatele, tak i státu.
Mohou si tak bez velkého rizika vyzkoušet, jak funguje dynamičtější investování, a teprve později se rozhodnout, zda převedou i dosavadní úspory na dynamické investice.
„Lidé často řeší, zda zvolit jistotu, nebo výnos. Ve skutečnosti ale nemusí jít o rozhodnutí typu všechno, nebo nic. Důležité je nastavit strategii tak, aby odpovídala věku, cílům i ochotě podstupovat riziko,“ říká Iva Tučková, produktová manažerka NN Penzijní společnosti.
Předdůchod místo předčasné penze
Při rozhodování o převodu do doplňkového penzijního spoření hraje roli ještě jedna výhoda, na kterou se často zapomíná. Jde o možnost čerpat předdůchod. Ten umožňuje odejít z práce až o pět let dříve před dosažením řádného důchodového věku, aniž by se vám krátil budoucí starobní důchod, jak tomu bývá u předčasného důchodu.
Během čerpání předdůchodu navíc za účastníka hradí zdravotní pojištění stát. Předdůchod tak může představovat zajímavou cestu pro ty, kteří chtějí v závěru kariéry zvolnit pracovní tempo nebo získat více času pro sebe a své blízké.
Změna, která může ovlivnit příští desítky let
Pokud jste své penzijní spoření zakládali před rokem 2013 a od té doby jste se k němu nevrátili, možná nastal čas zjistit, zda stále odpovídá vašim potřebám. To, co bylo vhodné před patnácti lety, nemusí být nejlepší volbou dnes.
Rozdíl mezi jednotlivými strategiemi se nemusí projevit za rok ani za dva. V horizontu desítek let ale může znamenat výrazně vyšší úspory i větší finanční jistotu v důchodu. Pokud jste své penzijko roky neřešili, ověřte si, zda z něj získáváte maximum. Samotný převod lze navíc vyřídit online z domova a většinu administrativy za vás zajistí penzijní společnost.
Více o tom, jak převod probíhá, najdete zde.
Článek vznikl ve spolupráci s NN Penzijní společností.
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