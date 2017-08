Automobilka Daimler postaví u Prahy sklad, zaměstná asi 900 lidí. Dokončí ho v roce 2020

před 49 minutami

V Úžici severně od Prahy má vzniknout logistické centrum automobilky Daimler. Zaměstnalo by zhruba 900 lidí. Developerská společnost CTP už předložila dokumentaci k posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Informuje o tom server E15. Daimler se ale prý ještě o konkrétní lokalitě nerozhodl. Celoevropský sklad Daimleru by byl podle plánů největším logistickým centrem v ČR, má mít 229 tisíc metrů čtverečních. Část budou obsluhovat jen roboti. Začít stavět by se mělo v příštím roce, hotový má být sklad v roce 2020. Firmě roste čtvrtletně zisk, ve druhém čtvrtletí letošního roku se navýšil na 65,3 miliardy korun, pomohl zájem o luxusní vozy Mercedes-Benz. Naopak zájem klesá o dodávky.

