Hašek: Že hysterčím? Ruští sportovci jsou reklama na zabíjení. Vždyť je to nelidské

"Neumím si představit, že by naši sportovci v českých dresech vystupovali na olympiádě a vedle nich byli ruští občané. Na takovou olympiádu bych nekoukal," líčí bývalý český hokejový brankář a reprezentant z Nagana Dominik Hašek. Nedívá se prý ani na NHL nebo tenisová klání, kde mohou ruští sportovci startovat. "Vidím tam ty mrtvé," říká s tím, že takové soutěže jsou reklamou na Putinovu válku.

Přestože Hašek odmítá účast ruských a běloruských sportovců na mezinárodních soutěžích, podle něj je potřeba nabídnout jim i pomocnou ruku. Sportovní svazy a federace by podle něj měly jednat společně s vládami, za jakých podmínek je přijmout do jednotlivých zemí. Podle hokejisty by mělo být hlavním předpokladem jasné odsouzení války a všech Putinových zločinů: "Tito lidé by samozřejmě mohli nastupovat v našich soutěžích a ti nejlepší jet i na olympiádu a reprezentovat jakýsi, řekněme, uprchlický tým," říká Hašek.

Hokejovému reprezentantovi z Nagana vadí i chování některých Čechů ve vztahu k ruskému režimu. "Dochází k zabíjení, dochází ke zločinům a naše vláda, naši zákonodárci umožňují českým lidem pracovat v zemi nepřítele," říká například k tomu, že Češi mohou volně pracovat na ruském území. Stát by měl práci v Rusku zakázat, jinak podle něj dáváme najevo, že "kašleme na naše spojence", a nekonáním podporujeme ofenzivní válku.

A dokáže si představit, že by se olympiády, kam pojedou ruští a běloruští sportovci, sám nezúčastnil? Hašek věří, že pokud by byl dnes součástí podobného hokejového týmu jako kdysi, s ostatními sportovci by se dohodl, že je správné takovou soutěž vynechat. Rozumí ale tomu, že individuální sportovci jsou v poněkud jiné situaci než členové národního hokejového týmu.

