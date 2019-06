Artu Kus Festival 2019 se uskuteční v areálu Bojiště Trutnov od 22.8. do 25.8.

Art Kus Festival je především oslavou svobodného ducha, otevřenosti, tolerance, kreativity a tvůrčího či tvořivého pojetí života. Netradiční formát festivalu, který se zaměřuje nejen na hudbu, ale i výtvarné umění, divadlo, vizuál a další uměleckou tvorbu.

Vedle jiných akcí, které se budou v této a příštích sezónách na Bojišti odehrávat, chtějí organizátoři touto událostí oživit právě tento legendární areál, který si kvalitní festival se společenským přesahem zaslouží.

Hlavní program bude probíhat na 2 hudebních scénách, 1 divadelní scéně a v rozlehlé kreativní zóně.

Progresivní hudební line up je citlivě poskládaný převážně z českých interpretů a nabídne kvalitativně jednu z nejnápaditějších skládanek letošního léta.

Návštěvníci se budou moci těšit na taková jména jako: Tata Bojs, Prago Union (live), Hentai Corporation, Tomáš Palucha, Kapitán Demo, Povodí Ohře, Kalle, The Atavists, Noisy Pots, Khoiba, Ventolin, Xavier Baumaxa, Justin Lavash, Tony Ducháček a Garage, Cocotte Minute, Kluci, Jiří Schmitzer, POOL, Kurtizány z 25. Avenue, Baestien, Vladivojna La Chia, Fertilizer, The Valentines, Dukla Vozovna, The Viv, Strange?, Blitzkrieg Boyz a mnohé další.

Celá hudební produkce bude v pozdních hodinách podpořena DJ´s sety v party stanu a v autorském stanu.

Většina divadelní produkce bude probíhat v magickém prostoru hrubé železobetonové stavby uvnitř areálu, která svým industriálním charakterem poskytuje dokonalý prostor pro zamýšlená představení.

Na festivalu se objeví Divadlo MeetFactory, SKUTR, DivadloX10, Činoherní studio Ústí nad Labem, Divadlo Kolonie a další.

Také proběhne hned několik vystoupení špiček české Slam Poetry scény a jiné nevšední a současné projekty progresivního divadla.

Některá divadelní představení budou probíhat i pod širým nebem v různých částech areálu.

Kreativní zóna nabídne rozličné workshopy, instalace, art show, stan autorského čtení a další. Bude připravena také kresba live show, volné plochy k výtvarnému vyjádření návštěvníků, noční venkovní projekce ve spolupráci se studenty Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, dále originální objekty v zadání "environmental design" od studentů Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci a přítomnost mnoha dalších uměleckých odvětví.



Animovaná tvorba/sítotisk/beton/dřevo/sklo/šperk/linoryt/kaligrafie/camera obscura/recykldílna/stone balancing/ barefootová obuv/draw battle/tattoo cabaret/literární stan autorského čtení/noční venkovní projekce/objekty environmentálního významu/design market/ligh-up park a další.

Připraven bude také kemp, parkovací zóny, vybrané a kvalitní občerstvení, autobus kavárny Potmě od nadace Světluška, antikvariát, bezplatná dětská školka, slack line a balance zóna, ranní jóga, stánky neziskovek a mnoho dalších stánků a stanovišť.

Areál bude otevřen nonstop a celou akcí budou provázet přední slam básníci Anatol Svahilec a DR. Filipitch, a také herečka Anita Krausová.

Další informace hledejte na webu www.artukus.cz .

Základní informace o areálu a aktivitách v něm můžete sledovat na webu www.bojistetrutnov.cz , stejně jako na fb a instagramové stránce Bojiště Trutnov.

Partnery areálu Bojiště Trutnov, Festivalu Artu Kus 2019, letního kina a ostatních společenských událostí konaných na Bojišti v roce 2019 jsou:

Město Trutnov, Pivovar Krakonoš s.r.o., Pivovar Trautenberk a.s., Hustopečská Mandlárna s.r.o., TYCO Electronics, Continental, Joker Cider, NFC Tron, smsticket.cz, Koupelny na klíč s.r.o., Transport Trutnov s.r.o. - Marius Pedersen a.s. a další.

Mediální podporu zajišťuje: časopis Full Moon, ČRo Rádio Wave, Hitrádio Černá Hora, smsticket.cz, Radio Beat a další mediální partneři.

Srdečně Vás zveme k účasti či podpoře této události!

Pojďte vytvářet prostor kolem sebe, kreativita je k tomu klíčem.