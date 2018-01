Američan Dahlgren odsouzený na doživotí za čtyřnásobnou vraždu v Brně, spáchal ve věznici sebevraždu

AKTUALIZOVÁNO před 50 minutami

Kevin Dahlgren byl za čtyřnásobnou vraždu odsouzen na doživotí, které si odpykával ve Valdicích na Jičínsku.

Valdice (Jičínsko) - Čtyřnásobný vrah Kevin Dahlgren ve čtvrtek vpodvečer spáchal ve věznici Valdice na Jičínsku sebevraždu. ČTK to zjistila ze tří důvěryhodných zdrojů. Američan Dahlgren podle pravomocného rozsudku zavraždil v květnu 2013 v Brně-Ivanovicích všechny členy rodiny, u níž dočasně bydlel - otce, matku a jejich dva syny, z nichž jeden byl nezletilý. Odsouzen byl na doživotí.

Mluvčí hradecké krajské policie Alena Kacálková řekla, že ve věznici Valdice vpodvečer zemřel vězeň a policii byla událost nahlášena na linku 158. "K totožnosti mrtvého se nebudeme vyjadřovat. Na místě je výjezd kriminalistů a vše vyšetřujeme," uvedla. Dodala, že bude provedena pitva. Mluvčí Vězeňské služby Petra Kučerová věc nechtěla komentovat.

Dahlgrenův obhájce Richard Špíšek řekl, že sklony k sebevraždě Dahlgren měl. "Informoval jsem o tomto jak věznici, tak ředitelství vězeňské služby a pevně věřím, že věznice Valdice učinila maximum proto, aby této situace předešla. Chápu ale, že nelze zabránit všem nešťastným událostem, zejména pokud je skutečně snaha na straně odsouzeného něco takového učinit," uvedl Špíšek.

Dahlgren loni v září podal dovolání k Nejvyššímu soudu. Jeho obhájce v něm navrhoval, aby Američan místo výkonu trestu zamířil do zabezpečovací detence, a to zvláště s ohledem na jeho psychický stav, případně aby dostal mírnější trest vězení. Dovolání nepolemizovalo s rozhodnutím o vině.

