Aktuálně.cz spouští kulturní podcasty. Vizina a Doležal představí své hrdiny i hosty

Senátor Lukáš Wagenknecht (za Piráty) vyzval centrální banky v Rakousku a Německu, aby prověřily úvěry poskytované tamními bankami holdingu Agrofert. Chce zjistit, jaké informace holding, který premiér Andrej Babiš (ANO) v roce 2017 vložil do svěřenského fondu, uváděl o svém majiteli. Pokud by holding uváděl nesprávné údaje, hrozilo by mu podle Wagenknechta zmrazení úvěrů, řekl senátor serveru Neovlivní.cz.

"Pokud by se zjistilo, že holding pana premiéra v jednotlivých zemích dodává bankám nesprávné či rozporuplné informace či doklady ohledně toho, kdo je skutečným majitelem holdingu, nebo že banky tyto informace dodané holdingem neprověřují, a jsou-li nesprávné, nepožadují nápravu, měly by národní dozorové orgány vzhledem k těmto bankám okamžitě zahájit konkrétní kroky podle předpisů proti praní peněz," uvedl Wagenknecht.