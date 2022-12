Aktuálně+ | Vraždy z nenávisti i perzekuce. Za lidská práva se musí bojovat neustále

Mezinárodní den lidských práv připadá každoročně na 10. prosince jako připomínka významného historického milníku. V tento den v roce 1948 přijalo a vyhlásilo Valné shromáždění OSN Všeobecnou deklaraci lidských práv. Zásady zakotvené v dokumentu jsou v některých zemích stále porušovány. Aktuálně.cz přináší přehled článků, které poukazují na význam lidských práv v kontextu dnešní doby.

Důstojnost, svoboda a spravedlnost pro všechny - to jsou témata letošního Mezinárodního dne lidských práv i hodnoty, které Organizace spojených národů zastává už desítky let.

I v dnešní době se stále můžeme setkat s diskriminací, utlačováním, sexismem či rasismem. "Je naprosto zřejmé, že musíme obnovit univerzálnost lidských práv, jejich nedělitelnost a najít novou energii, která bude motivovat mladé lidi na celém světě," vyjádřil se k příležitosti Dne lidských práv Volker Türk, rakouský právník a úředník Organizace spojených národů.

Čínský komunistický režim vážně porušuje lidská práva a v provincii Sin-ťiang, kde zavírá příslušníky muslimské menšiny Ujgurů do převýchovných táborů, mohou jeho skutky naplňovat definici zločinů proti lidskosti. Uvádí to dlouho očekávaná zpráva vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové. Deník Aktuálně.cz perzekuci Ujgurů v Číně dlouhodobě sleduje. Redaktorka Jana Václavíková proto vytvořila přehled článků, které tamní situaci přibližují.

Třiadvacetiletá aktivistka a právnička z Ukrajiny Daryna Pidhorná se zabývá ruskými válečnými zločiny na ukrajinském území a porušováním lidských práv včetně otázky páchání genocidy. Důkazy předává mezinárodním institucím a podněty Mezinárodnímu trestnímu soudu v Haagu. V říjnu navštívila Česko, aby v Poslanecké sněmovně apelovala na politiky a upozornila na vraždění, kterého se invazní armáda ruského prezidenta Vladimira Putina v její zemi dopouští.

V rozhovoru redaktorky Dominiky Perlínové popisuje, jak se ruská invaze na Ukrajinu po útoku na Kerčský most změnila. "Mám teď trochu strach se tam vrátit," přiznala. Okupanti začali v říjnu znovu po mnoha měsících ostřelovat celou zemi včetně Kyjeva, kde Pidhorná žije.

Gruzie se v oblasti ženských práv za posledních dvacet let posunula kupředu. V silně patriarchální společnosti, která si zakládá na tradicích, však podle popisu redaktorky Clary Zanga stále přetrvávají stereotypy, problémy s domácím násilím i dětskými sňatky. "Nejhorší na tom je, že drtivá většina společnosti to jednoduše nepovažuje za problém," potvrzuje Gruzínka, která pracuje v cestovním ruchu.

"Občas vzpomínám na život ve Vilniusu. Chodívala jsem se tam bavit do klubu, často až do pěti do rána. Tady nemůžu být tak uvolněná jako vy Evropanky. Jsou zde citelné vlivy muslimské kultury. Od žen se očekává, že se budou chovat cudně a taky trochu stydlivě," přibližuje postavení žen v Gruzii další z místních obyvatelek.

V říjnu byli v bratislavském baru Tepláreň zavražděni dva lidé. Svůj čin útočník zdůvodnil v neonacistickém manifestu. Nepochybně se jednalo o zločin z nenávisti namířený proti LGBTQ+ lidem.

Jen několik dní před útokem poskytl kandidát na českého prezidenta, senátor Pavel Fischer médiím rozhovor, v němž hovořil o právech homosexuálů. Téma osvojování dětí stejnopohlavními páry však navázal na téma obchodu s dětmi. Má Česko postoj ke queer komunitě vyřešený? Odpověď ve svém komentáři hledá novinář Martin Frydrych, podle kterého nedává tuzemská společnost problémům a právům LGBTQ+ lidí takovou váhu, jakou by měla.