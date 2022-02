Aktuálně+ | Novinařina si mě vždy přitáhne zpátky, říká Klára Elšíková z týmu Žena.cz

Učila češtinu na Ukrajině, pracovala v nizozemském baru nebo jako produkční v divadle. K novinařině se ale pokaždé vrátila zpátky. Dnes se jí věnuje už 12 let. Seznamte se s Klárou Elšíkovou, která je jednou z tváří magazínu Žena.cz.

Lifestylový magazín Žena.cz plný tipů na vyvážení soukromého, rodinného a pracovního života je součástí Aktuálně.cz od roku 2001. Články, které měsíčně navštíví přes milion čtenářů, pro něj píše také Klára Elšíková. Kromě toho přispívá i do dalších médií, například A2, Marianne nebo Forbes. Co dalšího byste o ní měli vědět?

10 otázek pro Kláru Elšíkovou, redaktorku portálu Žena.cz

Co vás přivedlo k práci novinářky?

Odmalička mě bavilo psát a číst. Chtěla jsem mít kreativní a dobrodružné povolání, kde uvidím výsledek svojí práce a budu stále poznávat nové lidi a věci. Ale především jsem vždy chtěla dělat prostě to, co mě baví. Vzniklo to nějak přirozeně.

Jaké byly vaše začátky v médiích?

Začínala jsem už při studiu ve Zlínském deníku, to byla drsná, ale dobrá škola. Nebylo jednoduché každý den vymýšlet témata, o čem psát na malém městě.

Jak jste se k práci redaktorky pro Aktuálně.cz dostala?

Zrovna jsem se vrátila do Česka z půlročního pobytu na Ukrajině, kde jsem si dávala pohov od novinařiny. Narazila jsem na inzerát na Facebooku, napsala jsem a bylo to.

Jaká vaše vlastnost se vám při práci nejvíce hodí?

Empatie, pracovitost, jsem otevřená kritice a diskusi.

Chtěla jste tuhle práci dělat vždy?

Asi ano, ale zároveň jsem vždy po určitých časových intervalech z novinářské práce na plný úvazek "utekla" jinam. Například jsem pracovala v baru v Nizozemsku, jako produkční v divadle nebo jako učitelka češtiny na Ukrajině. Stále jsem dopisovala na dálku, ale nepravidelně. Nakonec si mě tahle profese vždy přitáhla zpátky.

Co vás na práci novinářky baví a co naopak ne?

Baví mě, že si neustále rozšiřuju obzory, a nebaví mě stres.

Jste autorkou lifestylové sekce Žena, jaké texty píšete nejraději?

Nejraději píšu reportáže a články, které boří společenské stereotypy a předsudky. Například o mužích, kteří zažili domácí násilí, nebo o lidech, kteří nechtějí mít děti. Ráda píšu texty, u nichž se domnívám, že mohou lidem ukázat, že si můžou žít svůj život podle sebe.

Jaký článek nebo rozhovor byl pro vás zatím nejtěžší, nejzajímavější?

Velmi silná byla pro mě reportáž z ženské adiktologické kliniky.

Je něco, bez čeho si neumíte představit den?

Bez klidné snídaně a černého čaje.

Co vám v poslední době udělalo největší radost?

Asi čtyřdenní taneční workshop v Budapešti. Ale já jsem v tomhle celkem jednoduchá, každý den je důvod, proč se radovat.

