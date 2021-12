Bezmála 100 epizod podnětných rozhovorů, které nekloužou po povrchu. Takový je podcast Na dotek Petra Viziny – jeden z prvních, které na Aktuálně.cz vznikly. Nový díl si můžete poslechnout každou středu na všech běžných podcastových platformách.

Podcast Na dotek vám přiblíží příběhy výrazných kulturních osobností

"Dobří hosté dělají dobrý rozhovor," říká novinář a moderátor Petr Vizina. Do svého podcastu zve významné osobnosti z různých odvětví kultury. Umělce, hudebníky, spisovatele, historiky, scenáristy nebo kurátory výstav. V intimnějších rozhovorech ukazuje, jak mohou jejich postoje a názory inspirovat okolí.

3 otázky pro Petra Vizinu, moderátora podcastu Na dotek

Jak jste přišli na název podcastu?

Prostředí internetu by asi lépe slušel název vtipně ironický. My zvolili prosté Na dotek. Zajímavé osobnosti jsou totiž v podcastu intimně blízko, aniž bychom ale vůči nim byli žoviální nebo jen nezávazně plkali.

Proč jste se rozhodli právě pro tohle zaměření podcastu?

Protože věříme, že kultura není "zvířátko na konec". Podcast vzniká s partnery Aktuálně.cz, kterými jsou knižní síť Kosmas, Česká filharmonie a Galerie hlavního města Prahy. V dresech těchto institucí působí prvoligoví hráči tuzemské kultury.

Který rozhovor byl pro vás nejinspirativnější?

Pravděpodobně liberecká návštěva u 87letého skautského "Náčelníka", autora legendárních Karpatských her Miroslava Nevrlého. Máme dojem, že by měl být považován za klasika moderní české literatury. Těšilo by nás, kdyby podcast alespoň o milimetr postrčil tuto úvahu k cíli.

Podcast Na dotek najdete na platformách SoundCloud, Spreaker, Google Podcasts, Apple Podcasts i Spotify. Nebo si přečtěte články, které z rozhovorů vycházejí.