Aktuálně+ | Je pro vás historie hračka? Ověřte si to v našich letních kvízech

Oddychněte si na chvíli od horkého léta a nechte na sebe působit krásu historie prostřednictvím našich kvízů. Prozkoumávat můžete staré fotochromové pohlednice zachycující svět v dobách císaře pána Františka Josefa I. Uhodnete panovníka, rozeznáte významnou architektonickou památku? Pokud jste na školách holdovali dějepisu, udělejte si čas a ověřte si, jaké znalosti v paměti zůstaly.

První z našich kvízů odkrývá kouzlo starých pohlednic, ve kterých se vrátíme do doby před 120 lety. Některé stavby na nich jsou dnes turistickou atrakcí, jiné znají spíše cestovatelští fajnšmekři. Možná vás mnohé překvapí tím, co se s nimi stalo, jiné naopak zůstaly nezměněny. Ponořte se tedy do nádherně zpracovaných fotografií z přelomu 19. století. Zvládnete jich rozpoznat alespoň patnáct?

Další kvíz Aktuálně.cz se týká opět minulosti a zavede nás mezi nejmocnější panovníky české historie. Najdete v něm jména z nejvýznamnějších vládnoucích dynastií, ale i méně známé osobnosti české smetánky. Poznáte například krále, jehož matkou byla hraběnka z Foix a Candale? Nebo se vám vybaví jméno známého panovníka, který holdoval alchymii a astronomii?

I když česká historie nemusí být vaší silnou stránkou, třeba vás překvapí, kolik se vám toho z dětských let ve školních lavicích vybaví.

A teď do 20. století. Čeká nás rozplétání hádanek týkajících se významných staveb na území Česka. Některé z budov stojí na těch nejfrekventovanějších místech, kde kolem nich denně projde nespočet turistů. Jiné jsou romanticky skryty ve vilových zástavbách z počátku 20. století.

Historický kvízový exkurz zakončí moderní technologie. Zkuste se podívat na velikány historie tak, jak jste je ještě zaručeně neviděli. Jakpak se asi usmívala česká spisovatelka Božena Němcová a jaká byla zadumaná tvář Alberta Einsteina, když třeba zrovna přemýšlel o svých teoriích?

Na Aktuálně+ se snažíme o to, aby vám naše redakce byla blíž. V letních měsících jsme proto obsah přizpůsobili, nabídli jsme například Tři tipy na letní čtení. Už jste některý z nich vyzkoušeli?