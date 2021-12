Herec Josef Trojan, Štěpán Kozub, youtuber Vláďa z kanálu VláďaVideos nebo zpěvák Jan Bendig. To jsou jen někteří z hostů podcastu Co z tebe bude?!, který dokazuje, že dnešní mládež nemá tak jednoduchý život, jak by se mohlo zdát.

Poslechněte si rozhovory s generací Z o jejich radostech i strastech

"Přijde mi, že ve středním proudu českých médií mileniálové nebo zoomeři až na výjimky tolik vidět nejsou, a já k nim mám věkem přirozeně blízko," říká Tomáš Maca, redaktor Aktuálně.cz a moderátor podcastu Co z tebe bude?! V přibližně 50minutových rozhovorech zpovídá hosty, kterým ještě nebylo 30 let, zato zkušeností nasbírali kvanta. Témata, která řeší mladá generace, otevřely už speciály Zatracená generace Z a Jsme banánové děti. Podcast Co z tebe bude?! na tuto linku přirozeně navazuje.

3 otázky pro Tomáše Macu, moderátora podcastu Co z tebe bude?!

Který díl se ti nejvíc vryl do paměti?

Zatím mám nejsilnější zážitek z úplně prvního dílu s hercem Štěpánem Kozubem. Ve studiu před mikrofonem jsem seděl teprve podruhé v životě a bál jsem se, abych v prvním dílu nezněl stejně bídně, jako když jsem nanečisto zpovídal svého šéfa. Štěpán byl ale naštěstí tak příjemný host, že ze mě tréma brzy opadla.

Zažil jsi při přípravě podcastu něco překvapivého?

Trochu mě zaskočil Josef Trojan. Krátce nato, co jsme vstoupili do studia, jsem mu řekl název podcastu a Pepa překvapeně pronesl: "Co z tebe bude?! Tak se to jmenuje, jo? To kdybych věděl, tak bych si rozmyslel, jestli sem vůbec chodit." Věřím, že si ze mě jenom dělal legraci, ale těžko říct.

Plánuješ podcast nějak rozvíjet?

Uvažujeme, že by se tu vedle mladých herců, muzikantů nebo influencerů začali objevovat i méně známí hosté, kteří za sebou mají inspirativní životní příběh. Pořád si ale trochu oťukávám, co u posluchačů funguje a co tolik ne, tak uvidíme, jestli je tenhle směr bude bavit.

Podcast Co z tebe bude?! můžete poslouchat na platformách SoundCloud, Spreaker, Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts. Nebo si přečtěte články, které z rozhovorů vycházejí.