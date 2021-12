K hlasu přibylo video a začal se rýsovat návrat popové legendy

Pouhý přenos hlasu už lidem nestačil. V prosinci 2005 umožnil Skype i videohovory a následující roky ukázaly, že to byl krok správným směrem. Možnost popovídat si přes internet a vidět se u toho lidé zvlášť ocenili po loňském nástupu koronavirové pandemie. Koncem roku 2005 začala navíc skupina ABBA koketovat s návratem do nahrávacího studia. Na její comeback si ale fanoušci museli počkat dalších 16 let. Album Voyage vyšlo až koncem letošního roku, švédská čtveřice ho natočila 40 let po rozpadu skupiny.