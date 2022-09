Aktuálně+ | Aby zprávy z ciziny neprošuměly. Středoevropanka přináší originalitu

O dění v Evropské unii i jinde se v médiích mnohdy referuje povrchně. Někdejší redaktorka Aktuálně.cz a analytička Helena Truchlá se proto rozhodla vytvořit podcast Středoevropanka, ve kterém do hloubky rozebírá zásadní evropská témata a přináší perspektivu lidí, kteří se rozhodli odstěhovat mimo Česko. "Sbírám cenné zkušenosti, obohacující informace a originální pohledy," říká o pořadu autorka.

O tématech, která hýbou tuzemskem i Evropou, s lidmi, kteří opustili pohodlí české kotliny. Tak popisuje nový podcastový pořad Středoevropanka jeho autorka a moderátorka Helena Truchlá, která dříve pracovala jako redaktorka zahraniční rubriky Aktuálně.cz a nyní působí jako analytička výzkumného ústavu STEM, kde se věnuje projektu České zájmy v EU.

"V běžném zpravodajství lze snadno přehlédnout události, které se ve světě odehrávají - třeba na kosovsko-srbské hranici, na Tchaj-wanu nebo v Etiopii. Novináři na ně upozorní, zprávy však většinou po několika dnech "prošumí" a čtenář zapomene, o co vlastně šlo. V pořadu bych tak chtěla na aktuální dění navazovat a probrat ho více do hloubky," popisuje svůj cíl Truchlá.

Dění za hranicemi dává autorka do kontextu společně s hosty pořadu, kteří se rozhodli odstěhovat do ciziny. V prvním dílu podcastové série Středoevropanka moderátorka vyzpovídala spisovatelku a právničku Blanku Čechovou, která žije na jižním Jadranu. Autorka knih Totál Balkán nebo Příručka jadranské snoubenky v pořadu prozradila, jak se Chorvatsko vypořádává s davy turistů a proč by si nedokázala život bez cest na Balkán představit.

Hostem druhého dílu pořadu se stal německý novinář českého původu Martin Nejezchleba. Redaktor německého týdeníku Die Zeit vyprávěl například o tom, v čem ho zklamal německý kancléř Olaf Scholz v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině.

Třetí díl se věnuje západnímu Balkánu, který podle mladé vědkyně Romany Burianové - která momentálně žije v Sarajevu -, kulturně i geograficky patří k Evropské unii. "Když pootevřeme dveře do EU Ukrajině a ne Bosně, je to rána pod pás," řekla v pořadu. K hlubšímu seznámení se s Bosnou doporučuje hudbu od Dubioza Kolektiv, tvorbu fotografa Paula Loweho a také knihu Sarajevské Marlboro Miljenka Jergoviće, kterou si mohou čtenáři koupit i v české verzi.

V dalším připravovaném dílu plánuje Helena Truchlá rozebrat dění kolem českého předsednictví v Radě EU například s Filipem Křenkem, mladým Čechem, který pracuje pro Evropskou komisi. "Evropskou politiku a český podíl na ní je snadné vnímat jako něco příliš abstraktního, byrokratického, a tedy hrozně nudného. I tady se ale skrývá spousta lidských příběhů, anekdot, a možná i kariérní inspirace," doplňuje moderátorka.

Podcast Heleny Truchlé Středoevropanka je k poslechu na platformách: Soundcloud, Spreaker, Spotify a Apple Podcasts.

