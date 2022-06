Aktuálně+ | Jsem v bublině, kde mladí sledují seriózní média, říká zprávařka Synková

Původně se na vysoké škole chtěla zaměřit na PR a marketing. Po tříměsíční praxi na Aktuálně.cz se však Magdalena Synková rozhodla věnovat novinařině. Momentálně v redakci působí jako zprávařka domácí rubriky, připravuje ale také články pro speciál Chytré Česko.

O změnách výuky na základních školách, známkování žáků nebo o integraci uprchlíků z Ukrajiny už stihla napsat Magdalena Synková. Součástí domácího oddělení Aktuálně.cz se stala už během studia. Letos v lednu přišla na stáž, brzy se ale proměnila v redaktorku.

Studujete na Masarykově univerzitě. Co vás přivedlo k žurnalistice?

Věnovat se novinařině nebylo nikdy mým snem. Na vysokou školu jsem nastupovala s tím, že se chci zaměřit spíše na PR nebo marketing. Vždy jsem ale šla humanitním směrem a studium žurnalistiky si vybrala i proto, že není jen teoreticky zaměřené, ale část tvoří i praktické předměty.

Při studiu máte povinnou tříměsíční praxi, proto jste přišla na Aktuálně.cz. Jak stáž vypadala?

Každý den začínal poradou, kde se probírají nápady na nová témata nebo články, na kterých redaktoři pracují. Po poradě jsem pracovala na svém tématu, sháněla si respondenty, komunikovala s nimi, psala nebo vyrazila do terénu.

Vymýšlíte si témata článků sama?

Buď s tím přicházím sama, nebo mi je zadá vedoucí týmu. V některých případech pracuji ve dvojici s někým ze zkušenějších redaktorů.

Byl začátek v redakci plné profesionálů těžký?

To si nemyslím. Všichni byli moc milí, a když jsem si s něčím nevěděla rady, ochotně poradili. Největší přínos vidím v tom, že jsem si mohla v praxi vyzkoušet a uplatnit znalosti ze školy. A taky otestovat, zda ta práce člověka baví a chce ji dělat.

Uplatnila jste se brzy. Od května jste nastoupila jako zprávařka, co tato pozice obnáší?

Jako zprávařka sleduji aktuální dění, ať už jde o to, co píší agentury, nebo co se objevuje na sociálních sítích. S editorem se pak domlouvám, co by stálo za to vydat na Aktuálně.cz, a podle toho vytvářím zprávy. Dělám, co je potřeba, jde hodně právě o domluvu s editorem.

Píšete i pro speciál o vzdělávání Chytré Česko. Je vám to téma blízké?

Než jsem se na tom začala podílet, tak jsem o vzdělávání jako o odborné oblasti mnoho nevěděla. Jen z pozice žáka a studenta. Od chvíle, kdy na speciálu dělám, vnímám toto téma mnohem víc. Překvapilo mě, kolik lidí se snaží o změnu českého školství, i to, že se daří mnohé problémy řešit.

Sama jste v posledním ročníku studia, jaké máte další plány?

Teď chci co nejdříve dopsat bakalářskou práci a odstátnicovat. Jestli budu pokračovat i na magisterské studium, jsem se zatím nerozhodla.

Aktuálně.cz je také partnerem projektu Týdny mediálního vzdělávání, který přináší online kurzy pro studenty a učitele. Co si myslíte o úrovni mediální výchovy na školách?

Těžko se to hodnotí. Já sama jsem se s tématem médií na základní škole ani na gymnáziu nesetkala. Možná se ale od té doby něco změnilo.



Jak vnímáte postoj mladé generace k médiím?

Není snadné to zobecnit. Uvědomuji si, že já sama se pohybuji v bublině, kde se i mladí lidé zajímají o veřejné dění a sledují seriózní média.

Na jakých platformách sledujete veřejné dění a vaše oblíbená média?

Aktuální informace čerpám především z online médií a sociálních sítí, hlavně z Twitteru. Ráda taky poslouchám podcasty, které se tématu většinou věnují více do hloubky.



